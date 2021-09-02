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150 محطة رقمية جديدة لقياس جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة

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150 محطة رقمية جديدة لقياس جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة 150 محطة رقمية جديدة لقياس جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة
الرئيس التنفيذي لمركز الالتزام البيئي: هدفنا الحدّ من التأثيرات السلبية

150 محطة رقمية جديدة لقياس جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، أن توافر السفن والمعدات الخاصة بالاستجابة للحد من تأثيرات أية تسريبات زيتية ومواد ضارة في البيئة البحرية يترجم حرص القيادة الرشيدة على دعم العمل البيئي، ويعزز المساعي لتطوير القدرات الوطنية تجاه الحد من أي تأثيرات سلبية عند وقوعها.

وقال: تجربة السفن والمعدات خلال التمرين التعبوي الرابع في منطقة جازان الشهر الماضي أكدت علوّ الجاهزية بالشراكة مع كل الجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف: وفي نهاية الشهر الجاري، سيتم إطلاق التمرين التعبوي الخامس، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، ومن ثم تجربة السفن ومعدات السيطرة بالتمرين التعبوي السادس بمدينة ضباء في منطقة تبوك.

وأردف "الغامدي" فعقب لقائه أمس برجال وسيدات الأعمال بمنطقة تبوك: أن الإستراتيجيات التي وضعتها القيادة تؤكد على الارتقاء في الالتزام البيئي، وتنمية القدرات الوطنية بتدريب المواطنين والمواطنات، وإيجاد فرص وظيفية لهم عبر الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المركز ماضٍ في تعزيز قدراته المتمثلة بوجود 95 محطة لقياس جودة الهواء حالياً، ورفعها إلى 150 محطة جديدة مع الربط مع جميع الجهات ذات الأثر البيئي، بحيث يكون هناك قياسات آنية للمداخن التي تسبب الانبعاثات والتسريبات من المواد الهيدروكربونية، وقراءة رقمية دقيقة لتأثيرات المنشآت الصناعية والمشاريع الإنشائية الكبيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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