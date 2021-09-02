"التعليم" ومجموعة الأبحاث توفران مجلة "مانجا العربية" مجاناً للابتدائي والمتوسط

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عبر مذكرة تهدف للمساهمة في تعزيز وعي الأطفال والشباب بالثقافة والتقاليد الوطنية

وقعّت وزارة التعليم والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، اليوم, برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ مذكرة تعاون حول مشروع "مانجا العربية"، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة جمانا الراشد.

وتأتي هذه المذكرة في إطار دعم الثقافة والمعرفة الترفيهية في المملكة، من خلال "مانجا العربية"؛ التي تقدم مشروعاً ثقافياً طموحاً ومصدراً موثوقاً وآمناً ومتاحاً للجميع، من خلال إنتاجات إبداعية مستوحاة من ثقافة المجتمع السعودي وقيمه الأصيلة، وأخرى مترجمة من أعمال عالمية أُنتِجَت في اليابان تسهم في إثراء المحتوى الوطني بمحتوى إبداعي هادف عالي الجودة، ويرتقي بالحس الإبداعي للقراء، ومتاحاً لجميع أفراد الأسرة، وهو عمل مُشَوّق وجذاب لجميع الفئات العمرية.

وسيحظى مشروع "مانجا العربية" بدعم وزارة التعليم في توفير مجلة "مانجا العربية للصغار" بنسختيها المطبوعة والرقمية مجاناً لكافة المدارس الابتدائية والمتوسطة.

وقال وزير التعليم: نهدف من مذكرة التعاون إلى غرس التقدير للأعمال الإبداعية المحلية، وتعزيز وعي الأطفال والشباب بالثقافة والتقاليد الوطنية، وفتح آفاق جديدة لهم في القطاعات الثقافية والإبداعية؛ للمساهمة بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية للمملكة، وتعزيز القدرة التنافسية لمواهب الطلبة على نطاق عالمي، وذلك إيماناً من الوزارة بأهمية نشر المواد الإبداعية لأجيالنا الناشئة، وتمكينهم وتحفيزهم لصناعة المستقبل.

من ناحيتها، قالت "الراشد": الشراكة مع وزارة التعليم تمثل علامة مهمة في توفير سبل جديدة للإبداع والابتكار للشباب، من خلال توسيع نطاق وصول مجلة مانجا العربية للصغار إلى أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومدارسهما في جميع أنحاء المملكة".

من جهته، ذكر رئيس تحرير مانجا العربية الدكتور عصام بخاري أهمية مذكرة التعاون في دعم وصول محتوى المجلة إلى الأجيال الناشئة في المملكة، مما يسهم في زيادة عدد ساعات القراءة لديهم.

وأشار إلى أن المملكة صُنفت في المركز الحادي عشر على قائمة أكثر الدول قراءة في العالم.