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"حقوق الإنسان" تنظم ورشة حول "الجرائم المعلوماتية وعلاقتها بالأمن السيبراني"

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"حقوق الإنسان" تنظم ورشة حول "الجرائم المعلوماتية وعلاقتها بالأمن السيبراني" "حقوق الإنسان" تنظم ورشة حول "الجرائم المعلوماتية وعلاقتها بالأمن السيبراني"
تناولت تحديد مفهومها.. والحماية القانونية والعقوبات المقررة بحسب النظام

نظّمت هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة الوليد الإنسانية ممثلة في مبادرة "واعية"، ورشة تدريبية -عن بعد- بعنوان "الجرائم المعلوماتية وعلاقتها بالأمن السيبراني"، موجهة للمحامين والمحاميات في "واعية".

وتناولت الورشة التي شارك فيها عدد من المختصين، ماهية الجرائم المعلوماتية وإجراءات التحقيق فيها، ومكافحتها وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والحماية القانونية والعقوبات المقررة بحسب النظام، بالإضافة إلى ماهية الأمن السيبراني وعلاقته بالجرائم المعلوماتية.

وتأتي الورشة في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة ومؤسسة الوليد الإنسانية بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تتضمن المذكرة تدريب وتمكين المحامين والمحاميات التابعين لمبادرة "واعية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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