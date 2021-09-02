كيفية نشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية بمركز بحوث أمراض النبات

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كشف الدكتور محسن أبورحاب وكيل معهد بحوث أمراض النبات، خلال السيمنار الأول بالمركز، عن كيفية نشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية والمحلية، لافتا إلى المجلة الزراعية التي يصدرها المركز تعد نموذجاً واضحا ً لذلك.

وأوضح «أبورحاب» أن المركز قام بنشر العديد من الأبحاث العلمية في المجلات الدورية المحلية والدولية عن أهم وأكثر الأمراض التي تصيب النباتات وطرق الوقاية منها .

وأشار الدكتور كامل عبدالسلام، إخصائي علم الامراض النباتية الجزيئية، أن هناك أسس وقواعد لكتابة الأبحاث العلمية ونشرها في الدوريات العلمية المحلية والدولية، فضلا عن الاهتمام بأحدث الطرق والوسائل لمكافحة الأمراض التي تصيب النباتات والمحاصيل الاقتصادية.

حضر السيمنار عدد من الباحثين من مراكز الأبحاث والجامعات المصرية حيث دارت حلقات نقاشيه اثمرت عن استفاده الباحثين وثقل خبراتهم في مجال نشر الابحاث العلمية تحت اشراف الدكتورأشرف السعيد مدير معهد بحوث أمراض النبات والدكتور محسن أبورحاب وكيل المعهد لشؤون الارشاد والتدريب.