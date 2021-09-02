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جامعة عين شمس: بدء الدراسة بأول برنامج متخصص في حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة

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جامعة عين شمس: بدء الدراسة بأول برنامج متخصص في حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة جامعة عين شمس: بدء الدراسة بأول برنامج متخصص في حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة

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أعلنت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عن بدء الدراسة بأول برنامج متخصص في حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك اعتبارا من العام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

وتمنح دراسة البرنامج درجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس.هذا إلى جانب البرامج الدراسية الأساسية التي تقدمها كلية الحاسبات والمعلومات، وهي علوم الحاسب، نظم المعلومات، الحاسبات العلمية، نظم الحاسبات.

بالإضافة إلى البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة وهي برنامج تقنية المعلومات، وبرنامج هندسة البرمجيات، فضلاً عن برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج الأمن السيبراني و برنامج الوسائط الرقمية المتعددة.

المصرى اليوم

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