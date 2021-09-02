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«موديرنا» تسحب لقاحاتها من اليابان بسبب مواد ملوثة داخلها

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«موديرنا» تسحب لقاحاتها من اليابان بسبب مواد ملوثة داخلها «موديرنا» تسحب لقاحاتها من اليابان بسبب مواد ملوثة داخلها

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أعلنت شركتا «موديرنا» الأمريكية للأدوية و«تاكيدا» الدوائية اليابانية، أنهما يعملان مع السلطات اليابانية لسحب ثلاث دفعات من لقاح «كوفيد-19» بعدما تم اكتشاف جزيئات من معدن مقاوم للصدأ داخل عبوات من اللقاح.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، في بيان نقلته صحيفة «جابان تايمز» اليابانية على موقعها الإلكتروني، الخميس، إنه بناءً على معلومات من تحقيقات الشركة، أكدت موديرنا أنها لا تعتقد أن جزيئات الفولاذ المقاوم للصدأ تشكل أي مخاطر صحية على الإنسان، وقالت إن هذا التلوث بالفولاذ المقاوم للصدأ ربما حدث أثناء الإنتاج.

مع ذلك، أوقفت السلطات اليابانية استخدام هذه الدفعات من لقاحات موديرنا والتي احتوت على 1.63 مليون جرعة بمجرد إخطارها بمسألة التلوث منذ الأسبوع الماضي.

من جانبها، قالت موديرنا في بيان مشترك مع تاكيدا، التي توزع لقاحاتها داخل اليابان، إن السبب الأكثر احتمالا للتلوث هو الاحتكاك بين قطعتين من المعدن في ماكينات الإنتاج، وتم التأكد من أن المادة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وأجرت شركة موديرنا تحقيقاتها بالشراكة مع تاكيدا والمصنع الإسباني «روفي»، الذي وقع بداخله حادث التلوث.

وأضاف البيان: «أن الفولاذ المقاوم للصدأ غالبا ما يتم استخدامه بشكل روتيني في صمامات القلب واستبدال المفاصل والخيوط المعدنية والدبابيس. وعلى هذا النحو، ليس من المتوقع أن يؤدي حقن الجسيمات التي تم تحديدها في هذه اللقاحات في اليابان إلى زيادة المخاطر الطبية».

وقالت شركة الأدوية الإسبانية «روفي»، التي تخزن اللقاح، في بيان إن خط التصنيع في إسبانيا قد يكون سبب المشكلة، وأضافت أنها تجري تحقيقا.

المصرى اليوم

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