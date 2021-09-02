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اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أفضل أهداف بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2020-2021 والتي توج الأهلي بلقبها بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية التي أقيمت في المغرب.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يتضمن أفضل أهداف نسخة 2020-2021 تحت تعليق: «الموسم الماضي من دوري أبطال أفريقيا كان مليئًا بالإثارة.. استمتعوا بأفضل الأهداف التي تم تسجيلها».

وتضمن فيديو أفضل أهداف البطولة هدفان لنجم الأهلي محمد مجدي أفشة، وهدف للجناح طاهر محمد طاهر، كما شمل الفيديو هدف صفقة الأهلي الجديدة اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني والذي سجله في شباك زميله الحالي محمد الشناوي بمرحلة المجموعات.

وقدم الأهلي مباريات رائعة خلال النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا وتمكن من الحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه بعدما تفوق على منافسه كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.