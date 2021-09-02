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محمود سعد ينصح محمد رمضان: «اهدأ.. الحياة مش جوائز ولا فلوس» ()

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محمود سعد ينصح محمد رمضان: «اهدأ.. الحياة مش جوائز ولا فلوس» (فيديو) محمود سعد ينصح محمد رمضان: «اهدأ.. الحياة مش جوائز ولا فلوس» ()

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حرص الإعلامي الكبير محمود سعد على توجيه النصح للفنان محمد رمضان، وذلك بعد حالة الجدل التي أثارها في الفترة الماضية، بعد إعلان حصوله على الدكتوراة الفخرية من لبنان، ومنحه لقب سفير الشباب العربي.

ونشر «سعد» مقطع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس، قائلًا: «صلّح مشكلة الطيار روح للعيلة واعتذر، ومتخليش الحياة تغرك، خلي بالك في ناس بتحبك، انت لسه صغير وبتمثل كويس، اعمل حفلات واتبسط، وحافظ على نفسك انت صغير لسه اللي عملته غلط صلحه».

وتابع: «محمد رمضان مغرور، اهدأ وأصلح أخطاءك، اعتذر عن حكاية إسرائيل، واذهب لأسرة الطيار وقدم لهم الولاء والطاعة حتى يرضوا، هو ده البني آدم الجليل، لو عملت كده هتلاقي حياتك بقت أجمل، وهتلاقي نفسك نفسًيا بقيت أحسن».

وأضاف: «أنا معرفش والدتك ولا أعرف هتقولك إيه، واقعد جمب والدتك وشوفها هتقولك إيه، واعمل اللي تقولك عليه هتلاقي حياتك اختلفت، الحياة مش جوائز وفلوس فقط، أنا جربت حب الناس لكن مش قدك، أنا قليل وانت جربت هذا الكبر بشكل أكبر مني، لكن الصغير ده بالنسبالي بالدنيا».

واختتم محمود سعد حديثه، قائلاً: «عندك 25 سنة وكنت بتاخد 30 مليون جنيه، فريد شوقي مخدش الأرقام دي، وده يلخبط بلد، محمد رمضان ابننا وأنا مش مبسوط باللي حصل، وبتمنى له حياة سعيدة، وهذا من باب النصيحة له».

المصرى اليوم

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