وزيرة الثقافة تحتفي بـ4 مبدعين مصريين بعد تكريمهم في ملتقى الشارقة الثقافي

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احتفت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، بـ 4 من المبدعين المصريين بعد تكريمهم في ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي يرعاه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهم الشاعر درويش الأسيوطي والأدباء سعيد نوح، سمير المنزلاوي، مصطفى نصر، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة وبحضور الدكتور هشام عزمي امين عام الاعلى للثقافة وحشد من الادباء والمثقفين.

في البداية رحبت وزيرة الثقافة بضيوف مصر قبلة المثقفين والمبدعين العرب في المجلس الأعلى للثقافة بالاحتفالية الثقافية التي تأتي في إطار مبادرة واعدة انطلقت من الشارقة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتحتضنها القاهرة اليوم تحت عنوان «ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي»، واكدت أنها مبادرة ثقافية جديدة ومتميزة تأتي استمرارا وتأكيدا لجهود حاكم الشارقة في رعاية المثقفين وأصحاب الاسهامات والعطاءات الفكرية في الوطن العربي وتكرس دعائم مشروع الشارقة الثقافي الذي بدأ منذ سنوات ونتابعه في مصر بكل اعزاز وتقدير.

وأوضحت أن الاحتفالية تؤكد دور المثقفين العرب في إثراء الواقع الحضاري في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والإبداعية في بلدانهم كما أنها تُثمن دورهم في الارتقاء بالفعل الثقافي والشأن الإبداعي في الدول العربية وتعد حافزا ودافعا لهؤلاء المثقفين لمزيد من العمل والتألق والاستمرار في إمداد الساحة الثقافية العربية بأعمالهم الفكرية الجليلة خدمة لبلدانهم ومجتمعاتهم وقضايا أمتهم، وأضافت أننا اليوم نسعد بتكريم أربعة من الرموز الثقافية الرفيعة تقديرا لعطاءهم الفكري المتميز على مدى عقود ولدورهم الريادي في خدمة الثقافة العربية وهم الشاعر درويش الأسيوطي، والأدباء سعيد نوح، سمير المنزلاوي مصطفى نصر وتوجهت بالتحية للمكرمين على مسيرتهم الفكرية الحافلة بالعطاء، وتابعت ان ما يزيد من سعادتنا أن يكون تكريم مُلتقى الشارقة اليوم هو الثاني من نوعه للمبدعين المصريين خلال بضعة أشهر فلقد سبق وفي الدورة الأولى٬ وفي دار أوبرا دمنهور بالبحيرة٬ تكريم الناقد والمترجم الكبير سيد إمام تقديرا لاسهاماته المتميزة في العمل الثقافي.

كما وجهت التحية للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعايتة الكريمة لهذا الملتقى وعلى جهوده المستمرة والحثيثة في دعم مسيرة الثقافة العربية والمثقفين العرب في كافة أنحاء الوطن العربي، ولدائرة الثقافة بالشارقة برئاسة الأستاذ عبدالله بن محمد العويس على إدارتهم المميزة لملتقى الشارقة للتكريم الثقافي وعلى تشريفهم لنا اليوم وتواجدهم معنا بالقاهرة.

وقال العويس إن البهجة والسعادة تتجدّد باللقاءات الأخوية وتتعزّز أواصر المحبة، عندما تكتمل عناصرها التي يتوّجها التواصل العربي والتعاون المشترك وهذا ما يجسّده عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، في ظل قيادة رشيدة تؤمن بأهمية استمرار التواصل العربي في المجالات كافة، وتابع اننا اليوم نمثّل معا نموذجا لهذه المبادئ من خلال ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، وهو الملتقى الذي انطلق هذا العام، والذي يهدف إلى تكريم القامات الثقافية العربية التي أثْرت الساحة الثقافية المعاصرة بالإبداع في مجال الآداب بحقولها المتعدّدة، وأضاف لقد حرص الملتقى أن يتخذ من مصر مبتدأً لانطلاق فعالياته، ومنها إلى الدول العربية كافة، حيث شهدت مدينة دمنهور في أبريل الماضي تكريم ابنها سيّد إمام، خلال الدورة الأولى، وبعد أن جاب الملتقى الدول العربية، نعود اليوم بتوجيهٍ كريم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «راعي الملتقى»، لتكريم كوكبة جديدة من أدباء مصر، حيث تجتمع في هذا الحفل الإسكندرية، وكفر الشيخ، والمنيا وأسيوط لتكريم الأدباء درويش الأسيوطي، مصطفى نصر، سمير المنزلاوي، سعيد نوح، وتابع أتشرف في هذا المقام بأن أنقل إليكم تهنئة صاحب السمو حاكم الشارقة، على هذا التكريم، تقديراً لجهودكم وعطاءاتكم المخلصة كما أتشرف بأن أنقل لكم جميعاً تحياته وتمنياته لكم بالنجاح والتوفيق وأعرب عن شكره وتقديره للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وإلى أعضاء فريق العمل، على تعاونهم المثمر لتنظيم الحفل.

من جانبه، أكد هشام عزمي أن ما يزيد من تميز هذه الاحتفالية انها تنعقد بالشراكة مع وزارة الثقافة المصرية وذلك ترسيخا للتعاون الثقافي المميز بين مصر ودولة الإمارات العربية واوضح ان الاحتفالية تكرس دور المجلس في رعاية المفكرين والمبدعين فعبر تاريخه الطويل ومن خلال احتضانه المئات من الأنشطة والفعاليات من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات ومسابقات وكان المجلس هو منارة المثقفين وقبلة المبدعين ليس في مصر وحدها ولكن على امتداد الوطن العربي الكبير. ولعل جائزة النيل للمبدعين العرب التي تم استحداثها مؤخرا تؤكد هذا الدور الرائد للمجلس في تكريم المبدعين العرب التي تعد الأرفع على مستوي الجوائز الثقافية في مصر.

يُذكر أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافى ياتى تنفيذاً لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتكريم الشخصيات التي ساهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية .