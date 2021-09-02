نقابة فرعية لبنانية تدافع عن محمد رمضان: «أهلًا للقب سفير الشباب العربي»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم الخميس، عبر صفحته الشخصية «فيس بوك»، بيانا توضيحيا صادرا من نقابة المهن التمثيلية اللبنانية بمنحه لقب سفير الشباب العربي.

وذكرت نقابة المهن التمثيلية اللبنانية في البيان: «ردا على الحملة الإلكترونية المبرمجة التي تعرض لها مهرجان أفضل الدولي الذي يرأسه مازن نوري، وحول تكريم الممثل والمغني المصري النجم محمد رمضان، نحن نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان مرسوم رقم 4293 في تاريخ الأول من آذار من سنة 1954، شاركنا رعاية الحفل بشخص النقيب عبدالرحمن الشامي، نؤكد بأن التكريم كان رسميًا وشاركتنا بمعية رعاية وزارة الثقافة في لبنان دلالة على الدور الرائد للمهرجان، وأن سفير الشباب العربي النجم محمد رمضان كان أهلا لهذا التكريم وبناء عليه اقتضى التنويه».

كما شكر الفنان محمد رمضان نقابة المهن الثمثيلية اللبنانية على هذا البيان الصادر له.