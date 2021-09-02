بحضور ياسمين صبري .. إطلالات جذابة لـ «جورجينا» منذ وصولها إلى فينيسيا (صور)

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خطفت عارضة الأزياء العالمية الشهيرة جورجينا رودريجز صديقة اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو الأنظار وكاميرات المصورين منذ حضورها إلى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث شاركت في حفل افتتاح دورته الـ78 أمس، كما حضرت بعض الفاعليات اليوم.

جورجينا

ومنذ حضور «جورجينا» تابعتها كاميرات المصورين لترصد إطلالتها الجذابة والمثيرة خلال تواجدها في قوارب نهرية للوصول إلى المهرجان أو التواجد بمقر إقامة الفاعليات.

جورجينا

ويشهد المهرجان مشاركة الفنانة ياسمين صبري التي أطلت أمس في حفل الافتتاح بفستان أحمر منفوش لتسرق بدورها الأنظار، وربط المتابعون العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين إطلالتها وبين إطلالة جورجينا كعادتهم في متابعة النجمتين.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي أمس بفيلم الافتتاح «أمهات موازيات» للمخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار، وبطولة بينلوبي كروز.