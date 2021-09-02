أخبار عاجلة

الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
القبض على «سايس» مارس البلطجة على المواطنين للحصول على أموال في النزهة   -
«زي النهارده» بينوشيه يقود انقلابا على سلفادور الليندى في تشيلى 11 سبتمبر 1973 -
«زي النهارده» وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001 -
«زي النهارده» وفاة مؤسس باكستان محمد على جناح 11 سبتمبر 1948 -
«زى النهارده» وفاة الزعيم السوفيتى نيكيتا خروشوف ١١ سبتمبر ١٩٧١ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بحضور ياسمين صبري .. إطلالات جذابة لـ «جورجينا» منذ وصولها إلى فينيسيا (صور)

Print
بحضور ياسمين صبري .. إطلالات جذابة لـ «جورجينا» منذ وصولها إلى فينيسيا (صور) بحضور ياسمين صبري .. إطلالات جذابة لـ «جورجينا» منذ وصولها إلى فينيسيا (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

خطفت عارضة الأزياء العالمية الشهيرة جورجينا رودريجز صديقة اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو الأنظار وكاميرات المصورين منذ حضورها إلى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث شاركت في حفل افتتاح دورته الـ78 أمس، كما حضرت بعض الفاعليات اليوم.

جورجينا

ومنذ حضور «جورجينا» تابعتها كاميرات المصورين لترصد إطلالتها الجذابة والمثيرة خلال تواجدها في قوارب نهرية للوصول إلى المهرجان أو التواجد بمقر إقامة الفاعليات.

جورجينا

ويشهد المهرجان مشاركة الفنانة ياسمين صبري التي أطلت أمس في حفل الافتتاح بفستان أحمر منفوش لتسرق بدورها الأنظار، وربط المتابعون العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين إطلالتها وبين إطلالة جورجينا كعادتهم في متابعة النجمتين.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي أمس بفيلم الافتتاح «أمهات موازيات» للمخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار، وبطولة بينلوبي كروز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية

الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية

الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار»

جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار»

التحقيقات تكشف اغتصاب القاضي وصديقيه «فتاة مارينا» 4 مرات (تفاصيل)

التحقيقات تكشف اغتصاب القاضي وصديقيه «فتاة مارينا» 4 مرات (تفاصيل)