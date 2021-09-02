الرياض : تخصيص 12 جامعا لإقامة صلاة الجنائز

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خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 12 جامعًا موزعة على أحياء مدينة الرياض يصلى فيها على الجنائز بعد تهيئتها وفق الإجراءات الوقائية من كورونا.

وبينت أن الجوامع هي: جامع الراجحي بالدائري الشرقي، وجامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بحي السلام، وجامع الأمير عبدالله بن محمد بحي عتيقة، وجامع الإمام تركي بن عبدالله بحي الديرة، وجامع البواردي بحي العزيزية، وجامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر، وجامع والدة الأمير ماجد بن عبدالعزيز بطريق الحائر، وجامع أم إبراهيم بحي المنصورة، وجامع الملك خالد بحي أم الحمام، وجامع البابطين بحي الياسمين، وجامع المهيني بحي العارض، وجامع والدة الأمير بندر بن عبدالعزيز بحي الندا.

وأكدت «الشؤون الإسلامية» أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تخفيف الزحام داخل الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز، مراعية في ذلك توزيعها الجغرافي في أحياء العاصمة، مشددة على أهمية الالتزام التام بجميع التعليمات التي قررتها، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها، في ضوء استمرار جائحة كورونا.