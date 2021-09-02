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الجيزة: صيانة شبكات المياه والصرف الصحي بعدد من شوارع العجوزة

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الجيزة: صيانة شبكات المياه والصرف الصحي بعدد من شوارع العجوزة الجيزة: صيانة شبكات المياه والصرف الصحي بعدد من شوارع العجوزة

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نفذت محافظة الجيزة أعمال صيانة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بحي العجوزة، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإزالة أي معوقات تواجه انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

شملت الأعمال إصلاح كسر بخط مياه بشارع اسراء المعلمين، وشارع المحروقى من شارع البطل وشارع احمد عرابى مع شارع الرشيد وشارع عدن من شارع دمشق.

كما تم صيانه الصرف صحى بشارع الامين مع شارع عبدالمنعم سند وشارع الانشراح الكبير من شارع المحروسة، إلى جانب أعمال تطهير لبلاعات الامطار تمت بشارع بطئ المحور وشارع جزيرة العرب.

كما تم تغيير مطبق صرف صحى بشارع المراغى مع شارع المتحف الزراعى.

المصرى اليوم

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