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تغييرات في تشكيل قبل مواجهة الجابون.. والبدري يستبعد «المتواضعين»

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تغييرات في تشكيل المنتخب قبل مواجهة الجابون.. والبدري يستبعد «المتواضعين» تغييرات في تشكيل قبل مواجهة الجابون.. والبدري يستبعد «المتواضعين»

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علمت «المصري اليوم» أن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، استقر على إجراء تغييرات على تشكيل اللاعبين بعد ظهورهم بمستوى متواضع في مباراة أنجولا خصوصا في خط الدفاع.

وينوي البدري الدفع مبكرا بـ أحمد توفيق ومصطفى محمد بجوار محمد شريف رغم استيائه من الأول لتأخر انضمامه للمعسكر، مع إمكانية الدفع بـ مصطفى فتحى وعبدالله السعيد من بداية المباراة.

وتغادر عصر «الجمعة» بعثة متجهة إلى الجابون على متن طائرة خاصة، عقب خوض تدريب خفيف على ملعب الدفاع الجوى يشارك فيه مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركى عقب وصوله للمعسكر.

المصرى اليوم

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