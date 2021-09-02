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الجيزة: حملات لرفع الإشغالات بـ6 أحياء

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الجيزة: حملات لرفع الإشغالات بـ6 أحياء الجيزة: حملات لرفع الإشغالات بـ6 أحياء

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قامت محافظة الجيزة بعدة حملات في 6 أحياء لرفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام وإعادة الانضباط بالشارع.

ففي حي بولاق الدكرور تم تنفيذ حملة إشغالات بشوارع التحرير والشريف وترعة عبدالعال 1 والمليجى وناهيا والمصرف وتم مصادرة 11 تروسيكل و2 سيارة نصف نقل ٢٠٠ حالة إشغال متنوعة ما بين أنابيب غاز وكراسي.

وفي أبوالنمرس قامت حملات لرفع الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحال وأسفرت عن ضبط ومصادرة ٥٠ شيشة ورفع حالات إشغال أخرى.

وفي العجوزة؛ قام الحي بشن حملات لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية أسفرت عن إزالة التعديات من الباعة الجائلين ومصادرة المحتويات ومصادرة الشيش ومحتويات متنوعة أخرى من الكافيهات التي تقدم خدمة الشيشة بشارع نابلسي وشارع غزة بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشطيبات بمحل بشارع جزيرة العرب.

وفي أوسيم؛ تم شن حملة إشغالات بشارع المركز وشارع الجمهورية أسفرت عن ضبط سيارة مخالفة للقانون ورفع عدد {١٩} حالة إشغال لمحلات وباعة جائلين تشغل الطريق العام بالمدينة.

وفي جنوب الجيزة؛ تم تنفيذ حملة صباحية لرفع الإشغالات بميدان الجيزة وشارع البحر الأعظم أسفرت عن رفع ٤٠ حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي.

وفي العمرانية؛ تم شن حملة إشغالات على شوارع مستشفى الصدر وترعة الزمر ومصرف الكنيسة وأحمد لطفى السيد وعثمان محرم وصبحى المحامى أسفرت عن رفع حوالي ١٠٠ حالة إشغال وإعادة الانضباط بالشوارع.

المصرى اليوم

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