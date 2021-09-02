أستراليا تساوي الرياضيين البارالمبيين بالأصحاء

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قال مسؤولون اليوم الخميس إن أستراليا ستمنح الرياضيين البارالمبيين نفس قيمة الجوائر المالية التي تعطيها للرياضيين الأصحاء مقابل الفوز بميداليات.

واشتكى عدد من الرياضيين البارالمبيين الأستراليين من عدم حصولهم على مكافآت مقابل الفوز بميداليات بينما تمنح البلاد الرياضيين الأولمبيين الأصحاء 20 ألف دولار أسترالي مقابل الميدالية الذهبية وجوائز مالية أقل في الألوان الأخرى من الميداليات.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون ووزير الرياضة ريتشارد كولبيك في بيان مشترك: «ستضمن حكومتنا حصول الرياضيين البارالمبيين الأستراليين على جوائز مالية مقابل فوزهم بميداليات في أولمبياد طوكيو بما يتماشى مع الجوائز التي يحصل عليها أصحاب الميداليات من الأصحاء».

وحصدت أستراليا 13 ميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو والتي يسدل الستار عليها يوم الأحد.

وحققت البلاد 46 ميدالية من بينها 17 ذهبية في ألعاب طوكيو لتحتل المركز السادس في جدول الميداليات.