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تغادر عصر غد «الجمعة» بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم متجهة إلى الجابون، على متن طائرة خاصة، عقب خوض تدريب خفيف على ملعب الدفاع الجوى يشارك فيه مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركى عقب وصوله للمعسكر.

وكشف طارق مصطفى في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة ولديهم إصرار كبير على العودة من الجابون بنقاط المباراة الثلاث والحفاظ على صدارة المجموعة قبل مواجهتى ليبيا والتي تعد النقطة الفاصلة في مشوار المنتخب في الانفراد والتربع على رأس المجموعة.

وأضاف المدرب العام للمنتخب أن مصطفى محمد انضم لمعسكر المنتخب، ومن المقرر أن يخوض أول تدريب اليوم ومشاركته في المباراة حسب جاهزيته فنيا.