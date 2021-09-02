أخبار عاجلة

الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
القبض على «سايس» مارس البلطجة على المواطنين للحصول على أموال في النزهة   -
«زي النهارده» بينوشيه يقود انقلابا على سلفادور الليندى في تشيلى 11 سبتمبر 1973 -
«زي النهارده» وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001 -
«زي النهارده» وفاة مؤسس باكستان محمد على جناح 11 سبتمبر 1948 -
«زى النهارده» وفاة الزعيم السوفيتى نيكيتا خروشوف ١١ سبتمبر ١٩٧١ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القيادة تهنئ كاريس بانتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا

Print
القيادة تهنئ كاريس بانتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا القيادة تهنئ كاريس بانتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا
تمنت له النجاح وللشعب الصديق المزيد من التقدم

القيادة تهنئ كاريس بانتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا.

وأعرب الملك، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة