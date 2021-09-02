السبت.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين لهم حق دخول الدور الثاني في هذه المواد للعام الدراسي 2020/2021، وذلك عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/exams-subjects-outside2/

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة السبت المقبل الموافق 4 سبتمبر وتستمر حتى الثالث عشر من نفس الشهر.

وأكدت الوزارة أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير، حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم تطبيق نفس الاجراءات الاحترازية والأمنية خلال فترة امتحانات الدور الثانى أسوة بما تم فى امتحانات الدور الأول.