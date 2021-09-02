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رسائل حزينة من صبحي والبزاوي وصلاح عبدالله ..نجوم الفن يودعون ماهر سليم

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رسائل حزينة من صبحي والبزاوي وصلاح عبدالله ..نجوم الفن يودعون ماهر سليم رسائل حزينة من صبحي والبزاوي وصلاح عبدالله ..نجوم الفن يودعون ماهر سليم

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حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعى وفاة الفنان ماهرسليم، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل أحد مستشفيات دار السلام بعد صراع مع المرض، والذي أثار صدمة وحالة حزن كبيرة بين الفنانين والعاملين بالوسط الفني.

ونعى المخرج خالد يوسف، الفنان «ماهر سليم»، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً «وداعاً صديقي وأخي العزيز ماهر سليم.. اللهم أرحمه برحمتك الواسعة وإلهم أهله وذويه ومحبيه وعارفي طيبته ومعدنه الأصيل الصبر«.

ونعت الفنانة سيمون «ماهر سليم»، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة: «البقاء لله الفنان ماهر سليم الله يرحمه».

وكتب الفنان صلاح عبدالله، كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلاً :«أرجوكم أرجوكم لا تكفوا عن الدعاء للطيب المخلص المحب الذي عاش راضياً ومات راضياً ولم يحمل في قلبه يوماً كرهاً لأحد أو حقداً على أحد ولم تغب إبتسامته الرائعة عن وجهه البشوش في أي وقت وفي أحلك الظروف ماهر سليم».

ونعى الفنان محمد صبحي، ماهر سليم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بكل الحزن والأسى، فقدت اليوم صديقاً من أطيب القلوب.. حبيبي ماهر سليم.. شاركني الكثير من أعمالي كان خلوقاً ومبدعاً.. ندعوا الله له بالرحمة وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.. ولأسرته الصبر والسلوان».

وكتب الفنان محمود البزاوي، «ألف رحمة ونور على الفنان والأستاذ والصديق ماهر سليم.. الله يرحمك يا حبيبي.. أتمنى أن الجميع يدعيله ويترحم عليه.. مع السلامة يا حبيبي».

كما نعاه الفنان خالد الصاوي عبر موقع «فيسبوك»، قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ينعي الفنان خالد الصاوي الفنان الكبير ماهر سليم، نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة».

المصرى اليوم

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