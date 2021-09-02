ملتقى "عُدنا" يهيئ طلاب وطالبات جدة نفسياً وصحياً للعودة الآمنة

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بمشاركة نخبة من المشرفين والمشرفات التربويات واستمر لمدة يومين

اختتمت مساء أمس فعاليات ملتقى "عُدنا" الذي أقامته إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جدة، لتهيئة الطلاب نفسياً وتربوياً للعودة الآمنة، بمشاركة نخبة من المشرفين والمشرفات التربويات، عبر منصة zoom واستمر لمدة يومين.

وكان الملتقى الذي دشنه مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية "بنين" الدكتور سعيد آل عاتق، قد شهد في اليوم الأول من فعالياته استعراض العديد من أوراق العمل التي استهلها مشرف التوجيه والإرشاد محمد الحكمي بورقة عمل تحدث من خلالها عن دور الأسرة في تهيئة الطلاب والطالبات نفسياً تلاها ورقة عمل لمشرفة التوجيه والإرشاد عائشة رمضان أوضحت من خلاها أساليب العودة الآمنة وفق خصائص النمو.

وفي ثالث أوراق الملتقى استعرضت مشرفة الصحة المدرسية عفاف مغربي خطوات العودة الصحية الآمنة فيما تضمنت ورقة العمل الرابعة التي قدمها مشرف التوجيه والإرشاد صالح الغامدي ميثاق الشراكة بين البيت والمدرسة.

وقدمت مشرفة تقنية المعلومات فاطمة الزبيدي في الورقة الخامسة آداب السلوك الرقمي تحدث بعدها مشرف التوجيه والإرشاد خالد الغامدي في الورقة السادسة عن دور الأسرة في تنمية الدافعية قبل أن يختتم مشرف الإشراف التربوي محمد القرني أوراق عمل الملتقى في يومه الأول باستعراض الخطط الدراسية المطورة ومسارات المرحلة الثانوية.

وفي ثاني أيام الملتقى، مساء أمس، تم تقديم العديد من أوراق العمل المتعلقة بتهيئة الطلاب والطالبات لعودة آمنة نفسياً وتربوياً والتي اشتملت على أوراق عمل عن الاكتشاف المبكر للمشكلات النفسية قدمتها مشرفة التوجيه والإرشاد سعدية كتوعة بالإضافة لورقة عمل عن التوافق والنفسي والاجتماعي قدمها مشرف التوجيه والإرشاد مسفر المليص وكذلك استعراض دور المدرسة في التهيئة النفسية للطلاب والطالبات.