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شاهد.. الراحل ماهر سليم يروي كواليس أداءه شخصية «زيكا» في «بوجي وطمطم» ()

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شاهد.. الراحل ماهر سليم يروي كواليس أداءه شخصية «زيكا» في «بوجي وطمطم» (فيديو) شاهد.. الراحل ماهر سليم يروي كواليس أداءه شخصية «زيكا» في «بوجي وطمطم» ()

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رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، الفنان الكبير ماهر سليم، لتحل الأجواء الحزينة بين جموع الجمهور المصري والعربي، وقد توفي ماهر سليم بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات منطقة دار السلام.

وفي لقاء سابق من برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، روي الراحل كواليس أدائه الصوتي لشخصية «زيكا»، الدمية الشهيرة من مسلسل «بوجي وطمطم» الذي ارتبط به أجيال متعددة.

وحكى ماهر سليم أن أحد معارف المخرج رحمي أبلغه برغبة المخرج في لقائه، بناء على ترشيح منه ليقدم شخصية «زيكا»، قائلاً :«رحت، راح جايب العروسة بتاعة زيكا، وقاللي إنت تتخيل إن الراجل ده يتكلم إزاي.. قلتله ده راجل؟ طب اسمه إيه؟ قاللي اسمه زيكا، وإداني حلقة مكتوبة».

وأضاف: «قعدنا نجرب أصوات لغاية ما اختار الصوت بتاع زيكا، فطول الوقت هو ده الولد المشاغب الشقي».

كان آخر أعمال الفنان الراحل ماهر سليم، فيلم «وقفة رجالة»، وشارك به كل من ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل.

المصرى اليوم

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