بعد انفراده بالرقم .. من يستطيع التفوق على رونالدو كأفضل هداف دولي؟

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حطم الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية لمنتخبات الرجال في تاريخ كرة القدم، بعدما سجل هدفيه رقم 110 و111 مع منتخب البرتغال مساء أمس ضد المنتخب الأيرلندي، ليفك شراكته مع الأسطورة الإيراني على دائي ويصبح أفضل هداف دولي على مستوى منتخبات الرجال في كرة القدم.

اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا يبدو وكأنه لا يستطيع التوقف عن إبهار عالم كرة القدم، وأن عامل السن بالنسبة له لا يعد شيئًا مؤثرًا، فقد أوضحت الإحصائيات أنه منذ أن بلغ عامه الـ30، سجل كريستيانو رونالدو 54 هدفًا دوليًا في 52 مباراة، وهو معدل يزيد عن هدف في المباراة الواحدة.

رونالدو الأن اصبح في القمة منفردًا، ومع اعتزال على دائي منذ عام 2002 (رونالدو بدأ مسيرته الدولية في 2003)، وبدون تهديد يذكر في الوقت الحالي، لكن صحيفة ذا أثلتيك بحثت عن أقرب اللاعبين تهديدًا لرقم النجم البرتغالي.

أسماء هدافون كبار حاليين مثل ميسي (76 هدفًا) وليفاندوفسكي (69) ولويس سواريز (64)، هدافون في منتخبات مثل الهند (سونيل تشيتري: 74) والكويت (بدر المطوع: 56) والمالديف (علي إشفاق: 53)، لكن كل هؤلاء قد تخطوا بالفعل عامهم الـ30 ويبدو بعيدين عمليًا عن فرصة اللحاق بـ رونالدو.

أسماء أخرى مثل نيمار (68 هدفًا)، ولوكاكو (64)، والإماراتي على مبخوت (76)، جميعهم لا يزالوا بأعمار تتيح لهم اللعب لوقت أطول، ومعدل أهدافهم مع المنتخبات يشكل تهديدًا كبيرًا لعرش رونالدو كأفضل هداف دولي.

صحيفة ذا أثلتيك أوضحت أن نيمار ولوكاكو لديهما معدل أهداف دولية في المباراة بمقدار 0.61 هدفًا و0.65 هدفًا على التوالي.

بهذا المعدل قد يلحق البرازيلي بسجل أهداف رونالدو الدولي الحالي إذا وصل نيمار للمباراة الدولية رقم 182 مع منتخب بلاده (لعب 111 حاليًا- عمره الآن 29 عامًا)، وهو ما يعني أنه بحاجة لـ 71 مباراة دولية أخرى للوصول إلى رقم رونالدو، بشرط الحفاظ على نفس معدل تهديفه الحالي.

نيمار من مباراة البرازيل وبيرو - صورة أرشيفية

بالنسبة لـ لوكاكو، فانه على بعد 72 مباراة دولية من معادلة سجل كريستيانو رونالدو، وذلك اذا استمر بنفس المعدل التهديفي الدولي الحالي (لعب 98 مباراة، عمره الآن 28 عامًا).

لوكاكو في مباراة بلجيكا واليونان - صورة أرشيفية - صورة أرشيفية

وأخيرًا يأتي الاسم المفاجئ في تقرير الصحيفة الشهيرة، وهو الهداف الإماراتي على مبخوت.

بعمر الـ30، لا يزال النجم العربي في أوج عطائه، وقد سجل 76 هدفًا دوليًا في 92 مباراة، وهو معدل رائع يمثل 0.83 هدفًا في المباراة الدولية الواحدة، وهو ما يعني- اذا حافظ على هذا المعدل- انه بحاجة للوصول إلى 42 مباراة دولية آخرى لمعادلة رقم رونالدو الحالي.