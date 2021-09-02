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الأهلي يلغي لجنة التخطيط ويستبدلها بلجنة أخرى.. تعرف على السبب

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الأهلي يلغي لجنة التخطيط ويستبدلها بلجنة أخرى.. تعرف على السبب الأهلي يلغي لجنة التخطيط ويستبدلها بلجنة أخرى.. تعرف على السبب

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قررت إدارة النادى الأهلى إلغاء لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح، بداعى عدم جدوى استمرارها بسبب الخلافات المستمرة بين اللجنة وبيتسو موسيمانى المدير الفنى مؤخرا ما دفع محمود الخطيب رئيس النادى لتبنى فكرة إعادة لجنة الكرة مرة أخرى وذلك في إطار ثورة التصحيح التي يشهدها النادى بعد ضياع الدورى الممتاز.

وتعكف لجنة التخطيط حاليا على الانتهاء من بعض الملفات الأخيرة قبل إلغائها ومنها التقرير الخاص بباقى الترشيحات للاعبين الجدد الذين تم عرضهم على الأهلى بجانب تصور لخطة الإعداد الخاصة بالفريق للموسم الجديد لتقديمها إلى إدارة النادى ومناقشتها مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى بعد عودته من جنوب أفريقيا حيث يقضى حاليا إجازة في مسقط رأسة.

كما ينتظر أن يعقد الخطيب جلسة مع موسيمانى بعد عودته لمناقشته في برنامج الاعداد للموسم الجديد وحسم بعض الملفات التي تخص الفريق.

كان موسيمانى قد منح اللاعبين راحة سلبية بعد انتهاء مباريات الأهلى في الدورى الممتاز تستمر حتى 5 سبتمبر الجارى وذلك لالتقاط الأنفاس بعد عناء الفترة الماضية التي شهدت ضغط للمباريات ما تسبب في إصابة عدد من اللاعبين وشكوى الآخرين من الإجهاد.

المصرى اليوم

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