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طارق مصطفى يكشف الموقف النهائي لانضمام صلاح والننى للمنتخب فى الجابون

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طارق مصطفى يكشف الموقف النهائي لانضمام صلاح والننى للمنتخب فى الجابون طارق مصطفى يكشف الموقف النهائي لانضمام صلاح والننى للمنتخب فى الجابون

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كشف طارق مصطفى مدرب الوطنى الأول لكرة القدم بأن رابطة الدورى الإنجليزى «البريميرليج» أبدت موافقتها على سفر محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب الارسنال إلى الجابون مباشرا، وعدم خضوعهم للحجز للحجر الصحي لفترة طويلة، لكون الجابون لا تتواجد ضمن القائمة الحمراء التي وضعتها البريطانية، والخاصة بالدول التي لا يزال الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا فيها غامضا عكس الذي تتواجد ضمن القائمة الحمراء.

وقال مدرب المنتخب إن الموقف النهائي والرسمي الخاص بصلاح والننى سيتحدد اليوم.

وكان حسام البدري قد أكد أن الثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط أرسنال، قد يتواجدان في مباراة الجابون المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال «قطر 2022».

المصرى اليوم

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