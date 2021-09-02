برشلونة يسعى لتأمين بقاء جوهرتي الفريق

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يسابق نادي برشلونة الإسباني، الوقت من أجل التوصل إلى اتفاق مع جوهرتي الفريق الثنائي الموهوب الشاب أنسو فاتي وبيدري جونزاليس، للإبقاء عليهما في معقل كامب نو، لعدة سنوات مقبلة.

ويرتبط كل من أنسو فاتي، الذي بات وريث ميسي في برشلونة وحصل على الرقم (10) الخاص بالبرغوث، وكذلك بيدري بعقدين مع برشلونة ينتهيا بنهاية الموسم الجاري مع إمكانية التمديد لموسمين إضافيين.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن نادي برشلونة يجري حالياً اتصالات مكثفة مع اللاعبين من أجل تمديد عقديهما لسنوات مقبلة مع النادي الكتالوني.

وبالنسبة للموهوب أنسو فاتي فإنه يرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2022، مع خيار التمديد لعامين إضافيين، لكن هناك خلاف كبير مع وكيله خورخي مينديز، بشأن هذا البند.

ويرى خورخي مينديز أن أنسو فاتي جدد عقده وهو «قاصر» لذلك بند بند التمديد لموسمين إضافيين غير قانوني.

أما بيدري فيرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2022، مع إمكانية التجديد لعامين بدوره، لكن النادي يريد رفع راتبه، نظرًا لكونه أصبح لاعبًا أساسيًا سواء في الفريق أو المنتخب الإسباني الأول.