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المقاولون يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع النحاس.. ويعلن رحيل 3 لاعبين

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المقاولون يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع النحاس.. ويعلن رحيل 3 لاعبين المقاولون يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع النحاس.. ويعلن رحيل 3 لاعبين

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كشف المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع عماد النحاس، المدير الفني لذئاب الجبل، بشأن توليه منصب المدرب العام، في الجهاز الفني للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال محمد عادل فتحي، في تصريحات تلفزيونية: «لا أساس من الصحة لما تردد عن مفاوضات الأهلي مع عماد النحاس، لكي يتولي منصب المدرب العام»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الشأن، غير صحيح».

وأوضح: «نجحنا في الساعات الماضية في تجديد التعاقد مع عماد النحاس، لمدة موسم آخر»، مضيفًا: «عقدنا جلسة مع المدير الفني، لتحديد احتياجات الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري».

وأشار: «قررنا الاستغناء عن خدمات الثنائي التونسي وسيم النغموشي وهيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس، لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية في الموسم المقبل»، مضيفًا: «سيتم تحديد باقي اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال الساعات المقبلة».

المصرى اليوم

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