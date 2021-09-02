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تكريم الطلاب الحاصلين على ميداليات بأولمبياد طوكيو 2020

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تكريم الطلاب الحاصلين على ميداليات بأولمبياد طوكيو 2020 تكريم الطلاب الحاصلين على ميداليات بأولمبياد طوكيو 2020

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تم اليوم تكريم الطلاب المصريين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذين حصلوا على ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتبار أن الأكاديمية هي إحدى المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.

وقام بتكريم اللاعبين كل من وزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، واللواء إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بحضور الأمين العام العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وزير التجارة الليبي محمد على الحويج، ووزراء المال والاقتصاد والتجارة العرب والوفود المشاركة في المجلس الاقتصادي.

واللاعبون الذين تم تكريمهم هم: أحمد الجندي الحاصل على الميدالية الفضية في لعبة الخماسي الحديث وهو طالب بكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية، ومحمد كيشو الحاصل على الميداية البرونزية في لعبة المصارعة بكلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية، وسيف محمد عيسى الحائز على الميدالية البرونزية في لعبة التايكوندو وهو خريج كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية.

كما كرم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اللواء إسماعيل عبدالغفار، لحصول الأكاديمية على تصنيف مؤسسة التصنيف الدولي للمؤسسات «كيو إس» كأول جامعة على أرض تحصل على هذا التصنيف والجامعة الـ12 على مستوى الوطن العربي.

المصرى اليوم

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