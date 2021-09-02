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شاهد.. حديقة مستشفى القرى تقاوم التصحر ومطالبات بضرورة متابعتها

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شاهد.. حديقة مستشفى القرى تقاوم التصحر ومطالبات بضرورة متابعتها شاهد.. حديقة مستشفى القرى تقاوم التصحر ومطالبات بضرورة متابعتها
طالها الإهمال ومغردون يطالبون بالعناية بها و"سبق" تقف ميدانيًّا

شاهد.. حديقة مستشفى القرى تقاوم التصحر ومطالبات بضرورة متابعتها

بدأت الحياة تدبّ شيئًا فشيئًا في حديقة مستشفى القرى بمنطقة الباحة، بعد أن كادت تتحول إلى صحراء بسبب نقص المياه أو نوعية المياه المستخدمة في ريها لفترة من الزمن.

وقفت "سبق" مساء اليوم على الحديقة التي لم يكن ينقصها إلا الشيء القليل حتى تنافس باقي الحدائق الأخرى، وتعود إليها نضارتها وخضرتها.

وبدأت بعض أشجار الحديقة بالاخضرار من جديد فيما انتشرت الحشائش في جميع أرجائها حتى في ممراتها وبين أرضياتها، ولا تزال تعتمد على الري بآليات عن طريق أحد العمالة التابع لها.

وكان مغردون قد طالبوا بلدية القرى التابعة لمنطقة الباحة، بضرورة الالتفات إلى هذه الحديقة التي طالها الإهمال، وباتت تنتظر مد يد العون لتعود لها خضرتها وجمالها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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