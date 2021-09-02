وزارة الصحة تحقق المركز الأول بين الوزارات في التميز المؤسسي في كفاءة الإنفاق

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حصلت وزارة الصحة على المركز الأول بين الوزارات، والمركز الثاني بين الجهات الحكومية في التقييم العام للنصف الثاني من عام 2021 لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، الذي تنفذه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

حيث أعلنت الهيئة مؤخرًا عن الجهات الحكومية الحاصلة على جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق لدورتها الثالثة، وترتكز جائزة التميز المؤسسي على التقدم في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق؛ بهدف رفع الجاهزية لتحقيق كفاءة الإنفاق بشكل ذاتي ومستدام وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة.

ويأتي هذا التميز لوزارة الصحة على الرغم من التحديات التي واجهت الوزارة خلال الفترة الأخيرة، للتصدي لجائحة كورونا، والحفاظ على تأدية دور حياتي مهم خلال هذه الجائحة، مع الاستمرار في تحقيق مستهدفات مهمة في مشروع التحول الصحي الكبير والطموح؛ حيث تجسد هذه الجائزة تميز الوزارة في خمسة ركائز لكفاءة الإنفاق وهي "القيادة والاستراتيجية، ممارسات كفاءة الإنفاق، القدرات، المبادرات، النتائج والأثر".

وقد أولت وزارة الصحة مستهدفات رفع كفاءة الإنفاق أولوية قصوى عن طريق دراسة عمليات الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية؛ للوصول إلى فاعلية الصرف بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات وتعظيم الأثر المحقق من الإنفاق في كافة مجالاته.