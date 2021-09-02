وكالة شؤون المسجد النبوي تطلق أول مراكز الخدمة الشاملة

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بالتعاون مع هيئة الأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن

وقّعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اتفاقية لإنشاء مراكز الخدمة الشاملة بالتعاون مع ‏الهيئة العامة للأوقاف ‏وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، في إطار الشراكة بين الجهات الحكومية ‏وتقديم الخدمات التكاملية على أكمل وجه.

وتأتي هذه الاتفاقية ‏للعمل على إنشاء مراكز الخدمة الشاملة في المسجد النبوي لتقدم مختلف الخدمات للجهات في مركز واحد للتيسير على زائري المسجد النبوي ولتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 ‏فيما يتعلق بالمسجد النبوي من حيث ‏التطوير والتحديث المستمر ‏للخدمات لتواكب مستهدفات الرؤية في زيادة أعداد الزوار، ‏وإثراء تجربة ضيوف الرحمن ‏من خلال العمل التنسيقي والتكاملي بين القطاعات كافة.

وذكر مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، أن الوكالة تعمل على تقديم أرقى الخدمات في المسجد النبوي، وتسعى بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة وتقديمها بيسر وسهولة؛ ومن ذلك تقديم الخدمات في مركز واحد لرفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.

وقال: ستكون هذه المراكز مقصدًا للزائر للوصول لجميع الخدمات التي يحتاجها كالتنقل وعربات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب خدمات الإرشاد والمعلومات والهدايا للزوار والرد على الاستفسارات واستقبال الملاحظات.

وأضاف مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي: المراكز ستلحق بها خدمة الإسعافات الأولية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، وخدمة الإرشاد المكاني والاستفادة من تطبيقات الخرائط للأجهزة الذكية، واستحداث وحدة لخدمة الترجمة بمعظم اللغات التي يتحدث بها الزوار، وضمان المراقبة للخدمات وجودة تقديمها.

من جانبه، أشاد نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبدالرحمن بن محمد العقيل، بتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي في تعزيز الشراكة لتطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنفيذ شروط الواقفين المخصصة للحرمين الشريفين من خلال برامج وخدمات ومنتجات مبتكرة، تعزز من تحسين تجربة ضيوف الرحمن وحُسن وفادتهم، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والمتحدث الرسمي للبرنامج همام بن جريد، أن "البرنامج يسعى إلى تمكين جميع أطراف القطاع وقيادة التجربة التحولية في منظومة خدمة ضيف الرحمن، والدفع بإسهام الأوقاف في تحسين تجربة ضيف الرحمن، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تحت مظلة الهدف الثاني من أهداف البرنامج، وهو تحسين وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للضيف.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، إلى أن "جهات متعددة تقدم خدمات متميزة لضيف الرحمن في نقاط الاتصال كافة منذ دخوله للمملكة وحتى مغادرته، لكن اليوم يسعى البرنامج بالتكامل مع الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وبدعم متميز من الهيئة العامة للأوقاف، إلى توفير تجربة جديدة تجمع الأطراف كافة في نقطة اتصال موحدة تحت مسمى "مراكز الخدمات الشاملة"؛ لتقديم الخدمات وتوحيد الجهود مع ضمان جودة ما يقدم وفق أعلى المعايير العالمية".