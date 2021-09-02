منتج مسلسل «60 دقيقة» يكشف عن الموعد النهائي لعرضه

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أكد المنتج صادق الصباح انتهاء تصوير مسلسله الجديد «60 دقيقة»، بطولة الفنانة ياسمين رئيس، في العاصمة اللبنانية بيروت، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه الآن في المراحل النهائية من المونتاج ومن المقرر عرضه نهاية سبتمبر الجاري على منصة شاهد vip ومنه إلى شاشة قنوات mbc .

ياسمين رئيس - صورة أرشيفية

المسلسل إخراج مريم الأحمدى، تأليف محمد هشام عبية، ويشارك في بطولته سوسن بدر، شيرين رضا، صبرى فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدور أحداث العمل في قالب من الإثارة والتشويق.

المسلسل يتكون من 9 حلقات فقط، ومكتوب بطريقة مختلفة، ومن خلال مشاهدته لبعض المشاهد من المونتاج أكد منتج العمل أنه سيكون مبهرا للجماهير، وطريقة التصوير متطورة، والأبطال متحمسين، خاصة الفنان السوري محمود نصر الذي يجسد دور زوج ياسمين رئيس ضمن الاحداث، قائلًا أنه يقدم دور رائع، ويعتبر اكتشاف بحسب وصفه.