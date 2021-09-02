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6 محاور يناقشها المؤتمر الأول لصون الطبيعة ومواردها (تعرف عليها )

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6 محاور يناقشها المؤتمر الأول لصون الطبيعة ومواردها (تعرف عليها ) 6 محاور يناقشها المؤتمر الأول لصون الطبيعة ومواردها (تعرف عليها )

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شاركت وزارة البيئة من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي المرحلة الثالثة وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة بالمؤتمر الدولى الأول لصون الطبيعة ومواردها.... نحو تفعل استراتيحية 2030 وما بعدها والذى أقيم برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبمشاركة المعنين من الوزرات والجهات الرسمية والمدنية.

يعد المؤتمر الدولى الأول لصون الطبيعة وموارها، ويتناول العديد من المحاور وهى التغيرات المناخية وأثرها على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية، كذلك العوامل البيئية وأثرها في المواقع الأثرية والمتاحف التاريخية بمصر بالإضافة إلى الحفاظ على الثقافة المصرية والثروات الطبيعية.. علاوة على التنمية المستدامة للموارد الطبيعية فيما بعد 2030، ودور المرأة في مجال صون الطبيعة والموارد الطبيعية والاستثمار في الموارد الطبيعية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تشارك بالمؤتمر بعرض عدد من التجارب الرائدة في دمج المجتمع المحلى في المحميات الطبيعية وآثاره في ارتفاع مستوى الاجتماعي والاقتصادي علاوة على البيئي لتلك المناطق بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى كذلك مشاركة رحلة اكتشاف حوت الفيوم وأهميته العالمية والعلمية كأحد اسهامات الوزارة لدراسة الحفريات ودعم البحث العلمى.

وأضافت فؤاد أن وزارة البيئة باعتبارها الشريك الرئيسى لحماية البيئة والموارد الطبيعية في قامت بالعديد من الجهود والإنجازات والتي حرصت فيها على إشراك كافة المعنيين على المستوى الرسمى والمدنى من أجل دمج الاساليب البيئية بالخطط والأعمال لتلك الجهات وخاصة في ظل دعم القيادة السياسية والحكومة للعمل البيئى لحماية الموارد الطبيعية والمواطن في المقام الأول وهو ما أدى إلى العديد من النجاحات في حماية البيئة والتنوع البيولوجى على المستويين المحلى والعالمى .

المصرى اليوم

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