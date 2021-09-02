صحة الشرقية تناقش خطة العمل بالمبادرات الرئاسية وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، لمناقشة خطة العمل بالمبادرات الرئاسية المختلفة بالمحافظة، وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام مديرية الشؤون الصحية.

تناول الإجتماع مناقشة عمل الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تم انطلاق فعالياتها الإثنين الماضي بمختلف الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، وشدد وكيل الوزارة على حسن الاستقبال والمعاملة الحسنة، ودور الرائدات الريفيات في عمل الدعاية اللازمة للمبادرة، للوصول إلى جميع المواطنين المستهدفين بها.

كما ناقش وكيل الوزارة خطط العمل اليومية والمقبلة للفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر بلقاح كورونا، بالجرعة الأولي، والجرعة الثانية، وتطعيم المسافرين للخارج، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بالمدارس المختلفة بالمحافظة، وعمل الفرق الطبية المتحركة بمختلف المنشآت الحكومية والعيادات المتنقلة بالميادين، وبالوحدات الصحية والمراكز الطبية، والتأكيد على تطعيم المواطنين بعد التسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالوزارة، وتفعيل العمل بمراكز التطعيم الجديدة، والسعي نحو زيادة عدد المراكز الجديدة، وخاصة المسافرين للخارج نظراً للإقبال المتزايد من المواطنين عليها، والتأكيد على توافر الأجهزة اللازمة للعمل، وكذلك عمل الفرق المتحركة من خلال السيارات والعيادات المتنقلة، وتمركزها أمام مكاتب البريد، والبنوك وغيرها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن تلك الاجتماعات تأتي في إطار خطة الدولة الوقائية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.