بدء أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بقصر الاتحادية

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بدأت أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية. جاء ذلك حسبما ذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول «التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط».

كما استقبل الرئيس السيسي اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أشاد بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معرباً سيادته عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، ومثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.