قوافل بيطرية وندوات إرشادية بقرى مركز الحسينية ضمن حياة كريمة بالشرقية

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أعلن اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، قيام المديرية بالاشتراك مع إدارة الحسينية البيطرية، و بالتنسيق مع مجلس المدينة والوحدات المحلية، بتنفيذ قافلتين بيطريتين شاملتين بناحية بحر البقر2 و توابعها، وناحية سماكين الغرب والعزب المجاورة، وتم من خلالهما تقديم كافة الخدمات البيطرية، تفعيلا لمبادرة حياة كريمة لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري ،أن القافلتين قامتا بفحص وعلاج 384 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، والجراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل ،والفحص بجهاز السونار لـ 76 رأس ماشـية ، كما تم تجريع 510 رأس ماشية و أغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 576 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية، فضلا عن تسجيل وترقيم 34 رأس ماشية، وفحص وعلاج 5 آلاف و 25 طائر.



وأضاف أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية، لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التحسين الوراثي لسلالات الماشية من الأبقار والجاموس المصرية لتحسين إنتاجيتها من اللحم والألبان، وكذلك التوعية بأهمية المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان .



وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية ،لتجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية ،من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها.