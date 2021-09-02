أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

Print
إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت الإصابات اليومية في إسرائيل رقما قياسيا جديدا بعد تجاوزها حاجز الـ11 ألف إصابة، وبلغت 11187 إصابة يوم أمس الأربعاء.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحية الإسرائيلية يتلقى حاليا 1109 إسرائيليين العلاج في المستشفيات، بينهم 666 مصابا بإصابة خطيرة بكورونا، من بينهم 149 مريضا يرتبطون بأجهزة تنفس اصطناعي.

وحسب المعطيات فإن نصف الإصابات أمس هم طلاب أقل من عمر 18، ووفقا لبيانات الوزارة يتضح أنه تم فحص 5658 شخصا بين الطلاب، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية بينهم 11%.

وكشفت وزارة الصحة أن 40044 طالبا مصابا حالتهم نشطة، ويوجد 57260 طالبا بالحجر الصحي، أي أن هناك 97304 طلاب غير قادرين على الذهاب للمدرسة، إضافة إلى 287 إصابة بين الطواقم التعليمية كشف عن إصابتها أمس بالفيروس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك