إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

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سجلت الإصابات اليومية في إسرائيل رقما قياسيا جديدا بعد تجاوزها حاجز الـ11 ألف إصابة، وبلغت 11187 إصابة يوم أمس الأربعاء.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحية الإسرائيلية يتلقى حاليا 1109 إسرائيليين العلاج في المستشفيات، بينهم 666 مصابا بإصابة خطيرة بكورونا، من بينهم 149 مريضا يرتبطون بأجهزة تنفس اصطناعي.

وحسب المعطيات فإن نصف الإصابات أمس هم طلاب أقل من عمر 18، ووفقا لبيانات الوزارة يتضح أنه تم فحص 5658 شخصا بين الطلاب، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية بينهم 11%.

وكشفت وزارة الصحة أن 40044 طالبا مصابا حالتهم نشطة، ويوجد 57260 طالبا بالحجر الصحي، أي أن هناك 97304 طلاب غير قادرين على الذهاب للمدرسة، إضافة إلى 287 إصابة بين الطواقم التعليمية كشف عن إصابتها أمس بالفيروس.