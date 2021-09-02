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فلسطين.. حريق ضخم يلتهم سوق نابلس بالكامل

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فلسطين.. حريق ضخم يلتهم سوق نابلس بالكامل فلسطين.. حريق ضخم يلتهم سوق نابلس بالكامل

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اندلع حريق ضخم اليوم الخميس في سوق مدينة نابلس الشرقي أدى إلى تضرره بالكامل، وسط استمرار محاولات عمال الإطفاء لإخماد الحريق الذي استمر حتى ساعات الصباح الأولى.

وهذه الحادثة تعد المرة الخامسة التي تندلع فيها النيران بالسوق، ولكنها تعد الأكبر هذه المرة.

وجاء في بيان نشرته صحة إطفائية بلدية نابلس بالضفة الغربية: «تعاملت فرق اطفائية بلدية نابلس مع حريق ضخم اشتعل في سوق البضائع المستعملة (البالة) في وسط المدينة قرب مسجد الانبياء، حيث أتى الحريق على السوق بكامل محتوياته».

وبحسب البيان، شارك في عملية الاطفاء حوالي 35 من رجال الإطفاء والمتطوعين و5 سيارات إطفاء، بالاضافة إلى صهاريج تزويد مياه من قسم الحركة و3 بواجر من قسم الأليات التابعة لبلدية نابلس.

كما حضرت فرقة إطفاء وصهريج تزويد من الدفاع المدني للمساعدة في عملية الإطفاء.

وكانت طواقم الهلال الأحمر والإغاثة الطبية وشركة توزيع كهرباء الشمال والأجهزة الأمنية متواجدة بالموقع خلال عملية الإخماد، ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق.

المصرى اليوم

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