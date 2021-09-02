انتهاء تصوير أفيش «أيام» في لبنان..والعرض في نوفمبر

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يستعد المنتج صادق الصباح لطرح أول بوسترات مسلسله الجديد «أيام» المقرر عرضه قريبًا، وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، مصطفى شريف قمر، انتهى من تصوير أفيش المسلسل، والتصوير يسير بمعدلات جيدة يوميًا وكل الأبطال المشاركين على قدر المسؤولية، ومستمتعين بالتواجد في لبنان والتصوير فيها وكانهم في مصر، وتتوفر لهم كل سبل الراحة والترفيه إلى جانب العمل.

وأضاف «صباح» أن المخرج محمد أسامة يقدم تجربة مميزة وإن شاء الله تلقى إعجاب الناس حسب تعبيره، والعمل تأليف سماح الحريري، يتكون من 50 حلقة، بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، ياض الخولي، سلمى غريب، ندى موسى، ويصور بالكامل العاصمة اللبنانية بيروت، والمقرر عرضه بداية نوفمبر المقبل عبر شاشة قنوات mbc مصر.

وتابع أنه يتواجد حاليًا في المغرب بكازابلانكا لتصوير 3 مسلسلات جديدة هناك، أحدها يعرض خلال الشهر المقبل، ومسلسلين يتم تجهيزهما للمنافسة ضمن أعمال الماراثون الرمضاني في المغرب.