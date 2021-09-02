«المحامين»: «عطية» يفتتح استراحة الأعضاء بمحكمة حلوان الجزئية بحضور مجلس الفرعية

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أعلنت نقابة المحامين، عن افتتاح رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، استراحة المحامين بمحكمة حلوان الجزئية، وذلك عقب تجديدها تجديدًا شاملًا، بحضور مجلس فرعية حلوان بقيادة جمال الشخيبي، رئيس النقابة الفرعية.

وقالت النقابة في بيان صحفي لها أن الاستراحة الموجودة في الدور الأرضي بالمحكمة، شهدت تطويرا شاملا يليق بأعضاء الجمعية العمومية لمحامين حلوان، بوجه خاص، وجموع محامين مصر بوجه عام، موضحة أن عملية التطوير استغرقت 15 يومًا، وشملت الأسقف والجدران، إضافة لفرشها بالكراسي والطاولات، وتركيب شاشة عرض، ومكيفات ومراوح هواء.

واختتمت النقابة بيانها: «وحضر الافتتاح، وكيلي مجلس النقابة العامة عمر هريدي، ويحيى التوني، وأمين الصندوق، عبدالمجيد هارون، والأمين العام المساعد، محمود الداخلي، وأعضاء مجلس النقابة العامة: نبيل عبدالسلام، وإسماعيل طه، وعبدالحفيظ الروبي، ومحمد راضي مسعود، ومحمد عبدالستار، وفاطمة الزهراء غنيم.