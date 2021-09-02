نائب: مجمع الورش الحرفية بمدينة الأمل يعكس جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطنيها

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أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة مجمع متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل «عزبة الهجانه» سابقًا يأتي في إطار منظومة بناء الإنسان المصري، ويعكس ايضًا حرص الدولة على تحسين معيشة المواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل والبسطاء بشكل خاص وذلك لإيمانه بأن المواطن المصري يستحق العيش بحياة كريمة.

وأضاف «عمار»، أن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة في القضاء على العشوائيات والنهوض بالحياة والمجتمع، والدليل على ذلك هو القضاء على المناطق الخطرة والغير آمنة كتل العقارب، وعزبة الهجانة وغيط العنب، وبطن البقرة، وعدد من المناطق التي كانت تمثل بؤرا خطرة وغير آمنة، مشيرًا إلى أن إقامة مجمع الورش الحرفية بمدينة الأمل سيوفر العديد من الفرص العمل الحقيقية للشباب وسيحقق العديد من المكاسب للأهالي القاطنة بها.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن إقامة مجمع الورش الحرفية دليل على جهود الدولة المصرية التي لم تقتصر على بناء المدن السكنية وشبكة الطرق والكباري المحيطة فحسب، بل امتدت لتشمل إقامة المجمعات الصناعية التي توفر فرص عمل، فضلا عن تطبيق منظومة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي ساهم في تقليل الخطأ البشري والقضاء على الصعوبات وتحسين الأداء داخل الهيئات الحكومية، وهو ما ينعكس على المزيد من التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت «عمار»، إلى أن القيادة السياسية وضعت استراتجية خلال 10 سنوات للانتهاء من كافة المناطق غير المخططة وبحلول عام 2030 لن يكون هناك مناطق غير مخططة أو أسواق عشوائية في مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية ثورة في مجال البناء والتعمير غير مسبوقة، ويرجع ذلك إلى توجيهات القيادة السياسية في بناء المدن الحديثة وتنفيذ مشروعات وطرق وكباري تربط كافة المحاور والمدن الرئيسية ببعضها، هو الأمر الذي أعادت الكادحين إلى الحياة ويحقق العدالة الاجتماعية التي وردت في كافة الدساتير والمواثيق الدولية.