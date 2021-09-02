«محامين شمال القاهرة»: توقيع بروتوكول تعاون مع شركة لتطوير الأعضاء في اللغات

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أعلنت نقابة محامين شمال القاهرة، برئاسة عمرو محي، نقيب الفرعية، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة متخصصة في مجال التأهيل، والتطوير في اللغات، وبالأخص اللغة الإنجليزية، وذلك برعاية لجنة الشباب بالفرعية، لخدمة المحامين من أعضاء الفرعية، وأسرهم.

وقال محمد هيبة، عضو الشباب بالفرعية، في تصريحات صحفية، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص لجنة الشباب على تطوير المحامين في اللغات، والتي أصبح المحامي بحاجة إليها في كثير من الأوقات في مجال المحاماة، منوها إلى أن هذا التعاون يوفر دورات في اللغة الإنجليزية بأسعار مدعمة للمحامين وأسرهم.

وأضاف «هيبة» يقدم البروتكول، مجموعة من التخفيضات حيث يحصل الأعضاء على مستوي واحد بسعر 190 جنيه بدلا من 300 جنيه، بالنسبة لدبلومة تأهيل المتدربين، فسعرها 250 جنيه بدلا من 600، ودبلومة المحادثة 8 مستويات، بـ1500 جنيه بدلا من 2800، والدبلومة كاملة، 16 مستوي، بـ2500 جنيه بدلا من 5500، ودبلومة الطفل الذكي، 990 جنيه بدلا من 2800، على أن يتم توفير المادة العلمية لكل مستوي بـ65 جنيه، وامتحان تحديد المستوي مجاني بدلا من 50 جنيه.

وتابع: «ويستلم المحامين شهادة من شركة «هارفست بريتيش كوليدج» وذلك بعد الوصول إلى المستوي الـ16، كما تتيح الشركة استلام شهادة من جامعة كامبريدج (لندن)، بتكلفة 30 دولار بدل من 40 دولار،» وسيكون متاح للمحامين الاشتراك من يوم السبت القادم الموافق 4 سبتمبر الجاري، حيث سيتواجد مندوب تابع للشركة في مقر نقابة شمال القاهرة، بأبراج الملتقي بالعباسة، ودار القضاء العالي وكل جزئية تابعة لنقابة شمال القاهرة داخل غرف المحامين وذلك لتسهيل عملية الاشتراك للمحامين».