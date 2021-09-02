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«المحامين»: مجلس «شمال أسيوط» يتفقد مستشفيات الأزهر تمهيدا للتعاقد معها

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«المحامين»: مجلس «شمال أسيوط» يتفقد مستشفيات الأزهر تمهيدا للتعاقد معها «المحامين»: مجلس «شمال أسيوط» يتفقد مستشفيات الأزهر تمهيدا للتعاقد معها

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أعلنت نقابة المحامين، عن إجراء مجلس نقابة محامي شمال أسيوط، برئاسة محمد الجاحر، نقيب الفرعية، بجولة تفقدية لمستشفيات جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط، وذلك تمهيدا للتعاقد معها ضمن مشروع العلاج بالنقابة، وذلك لتقديم خدمة علاجية متميزة لأعضاء الجمعية العمومية من المحامين وأسرهم.

وقل «الجاحر»، في تصريحات صحفية، إنه وأعضاء مجلس النقابة الفرعية التقوا الدكتور مصطفى شتات، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، ورئيس مستشفيات جامعة الازهر بأسيوط، وذلك تمهيدا لتعاقد نقابة المحامين مع مستشفيات الجامعة، وذلك بعد تفقد المجلس للغرف والأقسام الخاصة بالمستشفى، على أن يكون التعاقد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «الجاحر» إنه تم عقد لقاء مع الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمستشار عبد السلام عارف، المستشار القانوني لوزارة الصحة بأسيوط، وذلك لإنهاء التعاقد مع المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة.

المصرى اليوم

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