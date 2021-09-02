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ضبط 445 متهمًا بحيازة الأسلحة النارية والمخدرات في المحافظات

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ضبط 445 متهمًا بحيازة الأسلحة النارية والمخدرات في المحافظات ضبط 445 متهمًا بحيازة الأسلحة النارية والمخدرات في المحافظات

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، الخميس، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج، أبرزها ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 136 متهمًا، تضمنت 12 بندقية آلية و19 بندقية خرطوش و7 طبنجات و126 فرد محلي و248 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة متنوعة، وضبط 232 قطعة سلاح أبيض.

كما ضبطت 293 قضية مخدرات بإجمالي 309 متهمين، ضُبط خلالها 39 كيلو من مخدر البانجو، و24 كيلو من مخدر الحشيش، و5836 جرام هيروين، و2362 جرام إستروكس، و1166 جرام بودر، و1250 جرام شابو، و324 جرام فودو، و660 جرام هيدرو، و295 جرام آيس، و170 جرام أفيون، و2485 قرص مخدر.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 82770 حكم قضائي، وضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين ارتكبوا 10 متنوعة، وضبط 47 من المتهمين الهاربين، و32 متهمًا بأعمال البلطجة، وضبط 413 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 دراجات نارية وسيارة مبلغ بسرقتهم، وضبط 27156 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 47 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

المصرى اليوم

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