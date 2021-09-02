تقارير: 3 خيارات أمام نجم برشلونة.. أحدها في دولة عربية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ما زال الضباب يسيطر على مستقبل الموهوب البوسني ميراليم بيانيتش، مع فريقه برشلونة الإسباني، بعدما خرج من حسابات المدير الفني للفريق، الهولندي رونالد كومان، وتم عرضه للبيع في موسم الانتقالات الصيفية المنصرم، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أي نادٍ للحصول على خدمات اللاعب.

وما زال برشلونة الإسباني يبحث عن وسيلة للتخلص من بيانيتش، الذي تعاقد معه النادي في الصيف الماضي، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، لكنه فشل في تثبيت أقدامه في البارسا، وحاول برشلونة مؤخراً بكل السبل بيع اللاعب، ولكن فشلت كل المحاولات في ظل راتب اللاعب المرتفع ورفض برشلونة تحمل جزء منه، كما حاول برشلونة إعادة اللاعب إلى صفوف يوفنتوس، لكنه فشل أيضاً، لعدم الاتفاق على الأمور المادية بين الجانبين.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية، عن أن هناك 3 خيارات أمام ميراليم بيانيتش في الفترة المقبلة، من أجل حسم مستقبله، في ظل الواقع الضبابي الذي يعيشه حالياً في البارسا وعدم رغبة رونالد كوامن في استمراره.

أول هذه الخيارات هي الرحيل إلى نادي زينيت سان بطرسبيرج الروسي، حيث ما زالت نافذة الانتقالات مفتوحة، والذي يريده على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

أما ثاني القرارات فأوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية فسيكون الرحيل إلى دولة عربية حيث هناك عروض من بعض الأندية الخليجية للحصول على توقيع اللاعب، كما أنه سيحصل في هذه الحالة على راتب مرتفع ومميز.

أما الخيار الثالث، فسيكون البقاء في صفوف نادي برشلونة الإسباني مع مع تخفيض راتبه الحالي، ثم الرحيل عن البارسا في شهر يناير المقبل، وأضافت «موندو ديبورتيفو» أن هذا هو الخيار الأقرب حالياً لمستقبل الموهوب البوسني.