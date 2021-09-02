أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

رونالدو يكشف عن أعظم رقم قياسي حققه خلال مسيرته

Print
رونالدو يكشف عن أعظم رقم قياسي حققه خلال مسيرته رونالدو يكشف عن أعظم رقم قياسي حققه خلال مسيرته

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كعادته، تعملق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقاد منتخب البرتغال للفوز على نظيره منتخب أيرلندا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات 2022، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس الأربعاء.

ووجه رونالدو ضربة قوية لآمال أيرلندا التي كانت متقدمة حتى الدقيقة 89 من عمر المباراة ليسجل بعدها هدفين قاتلين يقتنص بهما الفوز لبلاده، ويسطر المجد الشخصي له.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف الدولية أمس إلى 111 هدفاً مع منتخب بلاده ليصبح أكثر لاعبي العالم تسجيلاً للأهداف، ويفك الشراكة السابقة مع الإيراني على دائي بـ 109 هدفاً لكل منهما.

وعقب نهاية المباراة، كشف رونالدو لمتابعيه وعشاقه عن أعظم رقم قياسي حققه في تاريخه، مؤكداً أنه ليس الفوز بالكرة الذهبية ولا حصد دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ولا معانقة لقب الهدّاف في كل البطولات التي لعب فيها، وإنما هو ما حققه على الصعيد الدولي مع منتخب بلاده بالوصول لهذا الرقم التاريخي.

وقال رونالدو: من بين جميع الأرقام القياسية التي قمت بتحطيمها خلال مسيرتي، تسجيل 111 هدفاً دولياً يظل رقماً مميز جدًا بالنسبة لي وهو بالتأكيد على رف الإنجازات التي تجعلني أشعر بالفخر الشديد.

وأَضاف: كل مباراة أمثل فيها بلدي هي لحظة خاصة، لأنني أعرف أنني أدافع عن البرتغال وأظهر للعالم من هم البرتغاليين، هذه الأهداف تعني 111 لحظة من السعادة لملايين البرتغاليين في جميع أنحاء العالم، بالنسبة لهم، وهم يستحقون مني كل العناء من إجل إسعادهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

كارلوس كيروش.. صاحب أكبر الانتصارات في كأس العالم الذي عانى من عُقدة الإسبان

كارلوس كيروش.. صاحب أكبر الانتصارات في كأس العالم الذي عانى من عُقدة الإسبان

موعد مباراة مصر وليبيا الجديد في تصفيات كأس العالم قطر 2022

موعد مباراة مصر وليبيا الجديد في تصفيات كأس العالم قطر 2022

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد فوز ليبيا على أنجولا بالجولة الثانية

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد فوز ليبيا على أنجولا بالجولة الثانية