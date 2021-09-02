رونالدو يكشف عن أعظم رقم قياسي حققه خلال مسيرته

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كعادته، تعملق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقاد منتخب البرتغال للفوز على نظيره منتخب أيرلندا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس الأربعاء.

ووجه رونالدو ضربة قوية لآمال أيرلندا التي كانت متقدمة حتى الدقيقة 89 من عمر المباراة ليسجل بعدها هدفين قاتلين يقتنص بهما الفوز لبلاده، ويسطر المجد الشخصي له.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف الدولية أمس إلى 111 هدفاً مع منتخب بلاده ليصبح أكثر لاعبي العالم تسجيلاً للأهداف، ويفك الشراكة السابقة مع الإيراني على دائي بـ 109 هدفاً لكل منهما.

وعقب نهاية المباراة، كشف رونالدو لمتابعيه وعشاقه عن أعظم رقم قياسي حققه في تاريخه، مؤكداً أنه ليس الفوز بالكرة الذهبية ولا حصد دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ولا معانقة لقب الهدّاف في كل البطولات التي لعب فيها، وإنما هو ما حققه على الصعيد الدولي مع منتخب بلاده بالوصول لهذا الرقم التاريخي.

وقال رونالدو: من بين جميع الأرقام القياسية التي قمت بتحطيمها خلال مسيرتي، تسجيل 111 هدفاً دولياً يظل رقماً مميز جدًا بالنسبة لي وهو بالتأكيد على رف الإنجازات التي تجعلني أشعر بالفخر الشديد.

وأَضاف: كل مباراة أمثل فيها بلدي هي لحظة خاصة، لأنني أعرف أنني أدافع عن البرتغال وأظهر للعالم من هم البرتغاليين، هذه الأهداف تعني 111 لحظة من السعادة لملايين البرتغاليين في جميع أنحاء العالم، بالنسبة لهم، وهم يستحقون مني كل العناء من إجل إسعادهم.