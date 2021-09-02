مصرع موظف وإصابة 4 في حادث تصادم بشبين القناطر

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لقي موظف بالمعاش مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل وتروسيكل بطريق شبين القناطر- مسطرد عند منطقة تل اليهودية دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل وتروسيكل بطريق شبين القناطر- مسطرد بناحية تل اليهودية دائرة المركز ووجود متوفي ومصابين.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل وتروسيكل بطريق شبين القناطر مسطرد بناحية تل اليهودية، وأسفر عن الحادث وفاة سائق التروسيكل «السيد ع م» 66 سنة بالمعاش لإصابته ببتر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات بمناطق متفرقة بالجسم، كما أصيبت زوجتة «ا ي ع» 45 سنة بجروح قطعية بالوجه واليد اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة نجل المتوفي «إ ا ع» 14 سنة طالب، بكسور بعظام الجمجمة والوجه والفك والفخذ الأيسر .

كما أسفر الحادث عن إصابة مستقل السيارة الميكروباص «أ أ م» 45 سنة مدرس، بكدمات بالحوض والكاحل الأيمن والفقرات القطنية و«م ش س» 45 سنة مصابة بكدمات في انحاء الجسد وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفي شبين القناطر.

و تبين أنه أثناء سير قائد السيارة الميكروباص بالطريق المشار إليه، فوجئ بخروج مركبة التروسيكل من أحد الطرق الجانبية فلم يتمكن من مفاداته واصطدم به واصطدمت السيارة الثانية بالسيارة الأولي من الخلف.