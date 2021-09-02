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وزيرة الثقافة تصدر قرارا بتولي السيناريست زينب عزيز إدارة «القومي للسينما»

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وزيرة الثقافة تصدر قرارا بتولي السيناريست زينب عزيز إدارة «القومي للسينما» وزيرة الثقافة تصدر قرارا بتولي السيناريست زينب عزيز إدارة «القومي للسينما»

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أصدرت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة قرار بتولي السيناريست زينب محمد عزيز محمود، إدارة شؤون أعمال المركز القومي للسينما التابع لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، خلفا للسيناريست محمد الباسوسي الذي بلغ السن القانونية للتقاعد.

وقدمت وزيرة الثقافة الشكر للباسوسي على فترة تولية المركز وما حققة من إنجازات متمنيه له التوفيق في حياته العملية.

يذكر أن السيناريست زينب عزيز كاتبة مصرية، درست بكلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت على دبلوم المعهد العالي للنقد الفني ثم بكالوريوس المعهد العالي للسينما، وتحول أول سيناريو لها إلى فيلم للمخرج محمد خان بعنوان (يوم حار جدًا) في عام 1995، ثم فيلم يوم ما اتقابلنا – إخراج إسماعيل مراد، فيلم كلام في الحب – إخراج على إدريس، فيلم حريم كريم، فيلم ألوان السما السبعه – إخراج سعد هنداوى، فيلم عصابة الدكتور عمر، فيلم جدو حبيبى، فيلم البر التانى، فيلم بابا، وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير منها جائزة السيناريو من مهرجان الإسكندرية 2002، جائزة فتحية العسال للقصة القصيرة عام 2002، شهادة تقدير من المركز الكاثوليكي، شهادة تقدير من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

المصرى اليوم

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