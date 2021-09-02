«الدم بقي ميه» ..يقتل شقيقه ب«ضربة عصا» في الإسماعيلية.. (التفاصيل )

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لقي شاب في العقد الرابع من العمر، الخميس، مصرعه على يد شقيقه الأصغر بمركز فايد في الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من المقدم سليمان عيسى رئيس وحدة مباحث فايد، يفيد بوفاة هيثم هارون، 35 سنة، فور وصوله مستشفى فايد إثر تلقيه ضربة «عصا» على الرأس.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليه يعيش مع شقيقه الأصغر «أحمد .ه» 29 سنة، مقيم بمنطقة المحطة التابعة لقرية أبوسلطان بمركز ومدينة فايد.

وانتقل على الفور ضباط البحث لجنائي إلى مكان البلاغ، وتمكنت من القبض على المتهم والتحفظ عليه، وعلى العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وقالت المصادر الأمنية إن المتهم اعترف عقب القبض عليه بأن خلافًا نشب بينه وبين شقيقه وتطور إلى مشاجرة ضربه فيها بالعصا غير قاصد قتله، وتم تحرير نحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

كان مركز ومدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية، شهد حادثًا مشابهًا قبل شهرين توفي فيه شاب في الثلاثينيات من عمره طعناً بالسكين على يد شقيقه.

وقال جيران المجني عليه، إن مشاجرة نشبت بين شقيقين بمنطقة أبوخليفة اعتدى فيها الشقيق الأصغر على شقيقه بسلاح أبيض، وسدد له طعنة نافذة بسلاح أبيض أودت بحياته على الفور.

ونجحت وحدة مباحث القنطرة، في القبض على المتهم والتحفظ على سلاح الجريمة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.