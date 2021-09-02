الشاعر صلاح اللقاني يستعرض تجربته الشعرية ويوقع أحدث دواوينه في بيت الشعر بالأقصر

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استضاف بيت الشعر بالأقصر الشاعر صلاح اللقاني، ضمن برنامجه الشهري «شاعر وتجربة»، في حوار مفتوح حول تجربته الإبداعية أعقبه قراءات شعرية وتوقيع ديوانه الجديد «رنين الرمل» الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، في مقر بيت الشعر بالأقصر مع الأخذ بجميع التدابير الاحترازية.

الشاعر صلاح اللقاني من مواليد محافظة البحيرة، تخرج في كلية الهندسة عام 1972، شارك في إصدار مجلة مصرية في السبعينيات، كما شارك في الإصدار الثاني لمجلة إضاءة وفاز ديوانه مرج البحرين بجائزة أفضل كتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2014.

وله دواوين (أغنية لسيناء) و(النهر القديم) و(ضل من غوى وسر من رأى وما بينهم من منازل) و(تاسوعات) و(ترتيب اللحظات السعيدة) وله قيد الصدور (مرج البحرين)

بدأ اللقاني حديثه بالرجوع إلى الصبا حيث بدايات الشاعر والشعر الذي دفعه إلى الإيمان بأن احتكاك عقل الانسان مع الكون الخارجي هو بدايات الإبداع أن تعرف نفسك كي تعرف العالم المحيط بك، متحدثًا عن مرحلة في مسيرته الإبداعية وصفها بالمحطة الاولى، حين تعرض لسؤال في ورقة مدرسية: ما هي هوايتك ليكتشف حينها أن هوسه باللغة بجرسها وموسيقاها والسحر الذي ينبع من بين الحروف والكلمات هو الذي سيدفعه أن يمارس الشعر كتابة وقدرًا مقدسًا، وأن انفعاله بالنصوص الأدبية في كتب الدراسة هو إحساس ينمو ويكبر داخل الشاعر ويدفعه إلى أن يكون أحد صناع هذا السحر وهذا الجمال.

وانتقل بعد ذلك للحديث عن احتكاكه المعرفي بالعقاد وكتبه التي تعرف فيها ومن خلالها على الفكر الإنساني والمذاهب السياسية وتعرف فيها على أسماء مثل نيتشه، كانط، ونظرية إرادة القوة عند نيتشه والتي يربط بينها وبين وشعر المتنبي، فمن العقاد فتح الباب أمام الجرأة في التفكير التي هي مختلفة تمامًا عن الاجتراء، مستطردًا حديثه عن مشواره الإبداعي الذي قاده إلى التعرف على اتجاهات الحداثة ويقينها العلمي إلى أن اهتز هذا اليقين العلمي الذي أنتج نظريات ما بعد الحداثة، متحدثًا عن مدينة دمنهور الحاشدة بالمبدعين والأدباء والأحداث الثقافية ومكتبة البلدية القديمة في دار الأوبرا وعلاقته بمدينة دمنهور الخصبة بالأسماء المبدعة والتجارب المتنوعة.

وفي الجزء الثاني من الليلة بعد مداخلات قدمها جمهور الشعراء والمثقفين استمع الجمهور لقراءات شعرية قدمها الشاعر صلاح اللقاني:

هذا قرارُك كلُّه

فمن الذي أعطى قرارك شكل أحزاني

ومن أعطاه طعم الذكريات المالحةْ

ومن الذي أبقاك وسط حصار قلبي

مثل فُلْكٍ جانحةْ

ومن الذي أعطى المدينة موجةً

لتنام تحت الماء أعواماً طويلة

ومن الذي سرق المغنّي وسط حرّاس القبيلة

ومن الذي ألقى النشيد إلى الطيور الجارحة

وفي ختام الأمسية تم توقيع عدد من النسخ من الدبوان الأحدث للشاعر صلاح اللقاني «رنين الرمل» وهو الديوان الصادر مؤخرًا عن المجلس الأعلى للثقافة.